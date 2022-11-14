За прошедшие сутки 13 ноября Вооруженные силы Украины ликвидировали 510 российских захватчиков.

С начала полномасштабной войны потери личного состава РФ достигли 81 тысячи 370 человек, сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 81370 (+510) человек ликвидировано

танков ‒ 2848 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5748 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 206 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 160 (+0).

Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.