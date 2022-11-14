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Восстановить интернет во всех частях Херсона обещают 14-15 ноября.
Об этом сообщает начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
«Starlink работает, у нас люди ловят Интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный Интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города не только в центре», — сказала она.
Галина Луговая также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В деоккупированном городе Снегиревка уже восстановили мобильную связь и водоснабжение.
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Восстановить интернет во всех частях Херсона обещают 14-15 ноября.
Об этом сообщает начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
«Starlink работает, у нас люди ловят Интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный Интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города не только в центре», — сказала она.
Галина Луговая также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В деоккупированном городе Снегиревка уже восстановили мобильную связь и водоснабжение.