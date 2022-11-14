Украинские и иностранные журналисты и медийные организации требуют от власти принять немедленные меры, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структур Министерства обороны, в частности, Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

Об этом говорится в заявлении, адресованном Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ИМИ.

В частности, от власти требуют вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, которые освещали события в Херсоне и у которых, согласно сообщениям Генштаба, из-за этого ее забрали.

Кроме того, журналисты требуют провести внутреннее расследование «непрофессиональной работы коммуникационного отдела ОК «Юг» и коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения».

— Убрать лишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным прессцентром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, к тому же применяемые непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории, — говорится в заявлении.

Приводим заявление полностью:

Мы, украинские и иностранные журналисты и медийные организации, требуем немедленных мер, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структур Министерства обороны, в частности, Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга. Репортажи украинских и зарубежных журналистов, сделанные в освобожденном Херсоне, стали огромным вкладом в нашу победу. Весь мир облетели кадры коллег из CNN, SkyNews и других ведущих иностранных и украинских медиа. Они показали радость, с которой херсонцы встречают украинскую армию, опровергая тем самым ложь российской пропаганды. Их материалы являются также важными документами украинской истории, которая творится сейчас. Коммуникационные структуры МО, которые не смогли построить механизм допуска журналистов, решили просто запретить абсолютно всем журналистам работать, ссылаясь на опасность пребывания в только что освободившемся городе. Напомним, что профессиональные журналисты, получившие официальную аккредитацию МО, имеют соответствующие навыки, прошли многочисленные тренинги, международные сертификаты по безопасности и огромный опыт работы на передовой. Те украинские и зарубежные журналисты, которые попали в Херсон, не выполнив всех требований Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга, сегодня лишены аккредитации и больше не смогут освещать события на передовой и прифронтовой зоне, а зарубежные корреспонденты, возможно, вообще не будут работать в Украине. Провал в понимании особенностей работы журналистов на войне и нежелание создать равные и прозрачные правила работы вылился в создание информационного напряжения и коммуникационный кризис. Попытки запретить все не просто не работают – они вредят нашей стране. А те, кто ищет простые решения, порождают сложные проблемы. Мы требуем: Немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и зарубежным коллегам, которые освещали события в Херсоне и у которых, согласно сообщениям Генштаба, из-за этого забрали. Провести внутреннее расследование непрофессиональной работы коммуникационного отдела ОК “Юг” и коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения. Построить равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов и отказаться от выборочного подхода. Перестать агрессивно атаковать медийщиков и начать с ними сотрудничать. Вовлечь в работу коммуникационных органов МО профессионалов, которые разбираются в особенностях работы журналистов и способны построить качественную коммуникацию. Убрать излишнюю и недейственную бюрократию, в том числе ненужные документы и согласования, введенные Объединенным координационным прессцентром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, к тому же применяемые непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории. Прекратить необоснованное препятствие работе журналистов и относиться к ним с уважением, понимая их потребности и миссию. Мир узнает о войне и сопереживает Украину в том числе и благодаря работе наших украинских и зарубежных коллег. Приложить все усилия, чтобы профессиональные медиа могли оперативно и беспрепятственно выполнять свою работу. Медиадвижение

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.