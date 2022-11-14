Херсонский пограничный отряд вернулся в постоянное место дислокации.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в Телеграмме.

— Херсонский пограничный отряд вернулся в Херсон, к своему постоянному месту дислокации. Херсон – это Украина, – отметили в ГНСУ.

Как сообщалось ранее, 11 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон возвращается под контроль Украины. В Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации, Нацполиция и СБУ.