Украина не планирует никакие обстрелы территории другой страны. Ее интересуют только освобождение собственных земель.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает The Guardian.
Отвечая на вопросы журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны».
Во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Украина не планирует никакие обстрелы территории другой страны. Ее интересуют только освобождение собственных земель.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает The Guardian.
Отвечая на вопросы журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны».
Во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.