Украина не планирует никакие обстрелы территории другой страны. Ее интересуют только освобождение собственных земель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопросы журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны».

Во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.