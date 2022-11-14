Зимние каникулы в школах Киева начнутся по графику с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц, то есть до 27 января 2023 года.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Во время зимних каникул школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

В случае чрезвычайной ситуации, в Киеве часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Виталий Кличко отметил, что учебный год в соответствии с законом продлится в столичных школах до 1 июля.

Напомним, в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.