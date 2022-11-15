ВСУ уничтожили штаб подразделения российских войск в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская военная областная администрация.

«30 россиян погибли и еще 20 ранены в Милуватке, в пустые дома Новоайдара расселяют оккупантов, в Лисичанск завезли гвозди и 14 кубов дров на весь город. Именно так местные оккупационные власти выполняют приказ об обеспечении жителей Лисичанска отоплением до начала зимы», — говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что эти 14 кубических метров древесины развезли по кварталам из многоэтажек.

«На сколько часов их хватит – посмотрим. Сюжет, снятый об этом событии российскими СМИ, можно и до весны транслировать. Как говорится на россии: «Надо потерпеть», — отметили в Луганской ОВА.

Кроме того, в Лисичанске раздают оставшиеся после исчезновения гуманитарного шифера строительные гвозди.

В то же время, захватчики рассматривают возможность вывезти все гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий, так как не смогли подготовить эти города к зиме. Останавливает их только один вопрос — размещать несколько тысяч человек негде.

«Тем более в Новоайдаре свободные дома уже почти заняты. Недавно там живут военные, прибывшие для пополнения потерь оккупационных подразделений», — говорится в сообщении.

Для уточнения информации о заброшенном жилье россияне раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую «администрацию» для уточнения данных.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Ранее сообщалось, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач. В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках.