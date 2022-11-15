В Херсоне подняли украинский флаг на флагшток, спрятанный на производстве в начале полномасштабного вторжения.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году в Херсоне упал флагшток во время его установки. Тогда заказали новый, но установить не успели, началась война.

— Февраль 2022 года, война, оккупация города. Так вот. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию, – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В понедельник, 14 ноября, он был установлен в Херсоне и подняли украинский флаг. Отмечается, что был сделан специальный фундамент на самой высокой точке Херсона, чтобы флаг был виден даже с левого берега.

Напомним, что президент США Джо Байден поздравил украинцев с деоккупацией Херсона. Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в какие-либо переговоры о мире в Украине без Украины.