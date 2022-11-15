Россия, вероятно, согласится продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия, по истечении срока его действия 19 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg.

О том, что РФ может согласиться на продление соглашения, заявили четыре человека, знакомых с ситуацией. Однако все они говорили на условиях анонимности. Они не уточнили, будет ли Россия стремиться добавить новые условия в обмен на продление или какие-либо другие детали.

Представитель совместного органа, управляющего соглашением со Стамбулом, сказал, что пока нет ничего, что можно было бы подтвердить или объявить.

Напомним, что в Одесской области разоблачена масштабная схема поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Деньги чиновники принимали за выдачу сертификатов и других разрешительных документов.