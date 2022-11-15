Жители Херсона рассказали, как пережили восемь месяцев российской оккупации и что чувствовали, когда их освободили.

Комментарии жителей Херсона записал корреспондент «НикВести», побывавший 14 ноября в освобожденном городе.

— Четвертый день хожу, смеюсь. Я не могу просто в это поверить, потому что в последние дни нас полностью отключили, мы ничего не знали. И тут резко мы увидели военных. Радость была невероятная. Это не передать словами, — отмечает жительница Херсона.

Молодые парни рассказывают о безработице и преступлениях российских оккупантов.

— До этого как-то не очень-то было. Ни работы, ни денег, постоянные отключения. Электроснабжения, водоснабжения не было. Уничтожали дома, убивали людей. Сейчас спокойнее стало, — рассказывают ребята.

Своими ощущениями поделилась еще одна жительница города.

— Вы не понимаете, как это. Тебя в склеп посадили, и ты там сидишь. Все говорят: «Так вас не бомбят, связь есть». Но для нас свобода — самое главное. Свобода, наше государство и наши ребята. Никакая Россия нам не нужна. Пусть возвращаются к себе домой и там наводят порядок. Мы справимся без них. Очень благодарна ребятам (ВСУ, — прим.), — говорит женщина.

Другая жительница была одним из инициаторов движения сопротивления в оккупированном Херсоне. В конце марта женщина напечатала первые открытки, которые начала развешивать по городу с надписями «ВСУ рядом» и т.д.

— Страшно было. Но когда Богу доверяешь, он тебя прикрывает. И мы шли и с радостью это делали. Сделали — и настроение уже хорошее, — говорит она.

Героические херсонцы рассказывают о постоянных допросах, которые проводили оккупанты. Россияне находили любой повод, чтобы забрать горожан «на подвал».

— Задавали кучу вопросов. Если им не понравилось, как ты отвечаешь, ты едешь «на подвал». И там тебя пытают. Неделю, месяц, некоторых два месяца. Да, это страшно было, — говорит житель Херсона.

Херсонцы отмечают, что в день освобождения даже утро ощущалось по-другому, чем в предыдущие месяцы.

— Вы знаете, когда наши пришли, утро было другим. Обычно утро было под прессингом, под давлением, а это было утро свободы, — говорит женщина. — Слезы радости такие. Я два дня проплакала, это не передать словами, — добавляет еще одна жительница.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон. Фоторепортаж «НикВести» из освобожденного города доступен по ссылке

Как сообщалось, украинская армия с начала прошлой недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.