В Херсонской области российские войска продвигаются вглубь на 15-20 километров от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Эспрессо ТВ«.

— Гипотетически они могут угрожать (Херсону), потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, тоже есть чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по поводу вглубь от берега на 15-20 км, — отметила она.

Наталья Гуменюк заверила, что ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

По ее словам, на правом же берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это более 4870 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донбасса.