Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.

Об этом сообщает Совет ЕС.

— Цель миссии, официально созданной 17 октября, — повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население, — отмечают в ЕС.

В рамках миссии предполагается подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.

Командующий миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.

Кроме того, в ЕС сообщают, что было выделено 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ. В этот пакет помощи войдут:

боеприпасы, военная техника и платформы, предназначенные для доставки смертоносной силы;

транспортировку, хранение и техническое обслуживание и ремонт оборудования, финансируемого за счет помощи;

Напомним, испанские вооруженные силы будут готовить украинских снайперов на военной базе в Толедо по программе, предусматривающей подготовку 400 военнослужащих каждые два месяца.