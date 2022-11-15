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Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.
Об этом сообщает Совет ЕС.
— Цель миссии, официально созданной 17 октября, — повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население, — отмечают в ЕС.
В рамках миссии предполагается подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.
Командующий миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.
Кроме того, в ЕС сообщают, что было выделено 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ. В этот пакет помощи войдут:
Напомним, испанские вооруженные силы будут готовить украинских снайперов на военной базе в Толедо по программе, предусматривающей подготовку 400 военнослужащих каждые два месяца.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.
Об этом сообщает Совет ЕС.
— Цель миссии, официально созданной 17 октября, — повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население, — отмечают в ЕС.
В рамках миссии предполагается подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.
Командующий миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.
Кроме того, в ЕС сообщают, что было выделено 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ. В этот пакет помощи войдут:
Напомним, испанские вооруженные силы будут готовить украинских снайперов на военной базе в Толедо по программе, предусматривающей подготовку 400 военнослужащих каждые два месяца.