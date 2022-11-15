Значительная часть военной техники вражеского 33-го отдельного мотострелкового полка (в/ч 82717), действовавшего на Правобережье, оказалась небоеспособной, а подразделения неукомплектованными.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные телеграмм-каналом Юг Информ.

Уже в мае часть российских подразделений на Херсонском направлении была слабо укомплектована и имела низкую боеспособность.

В частности, из 43 единиц техники в исправном состоянии было всего четыре.

«Для успешного контрнаступления ВСУ сначала полностью уничтожили вражескую логистику в регионе, максимально истощили оккупантов и мощным ударом выбили россиян с Правобережья», — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области российские войска продвигаются вглубь на 15-20 километров от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.