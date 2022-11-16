Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 82 710 (+630) человек ликвидировано,

танков – 2871 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 5797 (+24) ед.,

артиллерийских систем - 1860 (+10) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО - 209 (+1) ед.

самолетов - 278 (+0) ед.

вертолетов - 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),

крылатых ракет – 474 (+75),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед.

специальной техники – 160 (+0).

Напомним, что за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.