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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 630 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц автобронетехники противника. Также были поражены два боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.