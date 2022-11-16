Николаев стал одним из пунктов маршрута латвийского гуманитарного конвоя с помощью для Вооруженных сил Украины и регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает Гуманитарный штаб при Николаевской ОВО.

«Благодаря координационной работе Посла Александра Мищенко и всего коллектива Посольства Украины в Латвии, помощь от латвийских друзей нашего государства постоянно попадает в Украину. Также хочется отметить Конфедерацию украинцев Латвии ВІЧЕ, которая присоединилась к организационным вопросам и транспортировке», — говорится в сообщении.

С латвийской командой встретился генерал Дмитрий Марченко, руководитель Гуманитарного штаба Александр Королев и представители военных подразделений, среди которых и будет распределена оказанная помощь.

«Мы благодарим каждую организацию за поддержку: Gaujas Koks SIA – за внедорожник и дроны;

Latvijas Finieris — за зимнюю форму для наших защитников, сшитую компанией Darba apģērbi Priva Com по спецзаказу, а также за оптические приборы и средства медицинской защиты;

благотворительный фонд Ziedot. lv - за амуницию и экипировку;

Latvenergo - за мощные павербанки;

Андрею Осокину - за предоставленные комплекты тактической пищи с саморазогревом;

Ассоциации охотников Латвии – за мясные консервы;

Biedrība «Tavi draugi» — за сладости, изготовленные украинцами, вынужденными находиться в Латвии в связи с российской агрессией;

другим латвийским компаниям – за ноутбуки и планшеты для аэроразведки. Ваша помощь делает ВСУ сильнее и приближает Победу! Dievs, svētī Latviju! Слава Украине!», - отметили в гумштабе.

Ранее Николаевская область получила гуманитарную помощь от организации из Гетеборга Help Ukraine Gothenburg.