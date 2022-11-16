Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутата, о мобилизации — 297 депутатов.

«Верховный совет продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года», - написал он.

Напомним, в Херсоне и общине сокращают продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.