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Украинские силовые структуры обнаружили в Херсоне схрон пропагандистской продукции, которую должны были раздавать местным жителям.
Об этом « НикВести » сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В городе обнаружили коробки с агитационной продукцией, газеты и символику РФ.
Российские оккупационные войска тщательно готовились к информационному влиянию на местных жителей Херсонщины. Однако у врага так ничего не вышло. Херсонцы всегда верили в ВСУ и ждали освобождения от российских захватчиков.
Напомним, николаевский активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал, как украинские защитники освобождали правобережную часть области.
Украинские силовые структуры обнаружили в Херсоне схрон пропагандистской продукции, которую должны были раздавать местным жителям.
Об этом « НикВести » сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В городе обнаружили коробки с агитационной продукцией, газеты и символику РФ.
Российские оккупационные войска тщательно готовились к информационному влиянию на местных жителей Херсонщины. Однако у врага так ничего не вышло. Херсонцы всегда верили в ВСУ и ждали освобождения от российских захватчиков.
Напомним, николаевский активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал, как украинские защитники освобождали правобережную часть области.