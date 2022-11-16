Украинские силовые структуры обнаружили в Херсоне схрон пропагандистской продукции, которую должны были раздавать местным жителям.

Об этом « НикВести » сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В городе обнаружили коробки с агитационной продукцией, газеты и символику РФ.

Российские оккупационные войска тщательно готовились к информационному влиянию на местных жителей Херсонщины. Однако у врага так ничего не вышло. Херсонцы всегда верили в ВСУ и ждали освобождения от российских захватчиков.

Напомним, николаевский активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал, как украинские защитники освобождали правобережную часть области.