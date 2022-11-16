Илья Зелинский

Николаевский общественный активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал, как украинские защитники освобождали правобережную часть области.

Свой комментарий он дал в эфире «Белсат».

Илья Зелинский отметил, что продвижение ВСУ было очень стремительным, а россияне начали бежать уже после того, как украинские воины проломили первую линию обороны оккупантов.

Основная проблема в продвижении была в том, что захватчики заминировали практически все дороги.

— Со стороны местного населения никто не мог понять, никто не мог поверить, что продвижение будет таким быстрым. По факту, активные бои не длились долго. Достаточно было проломить переднюю линию россиян, как они начали отступать. Но проблематика для нашего преследования ВС РФ была в том, что очень много всего было заминировано. Заминированы ключевые дороги, то есть они подготавливали свой отход, из-за чего их группировка, возможно, не была уничтожена в том объеме, как всем хотелось, — отметил военный.

Илья Зелинский добавил, что все оккупанты, с которыми ему удалось пообщаться, убеждены, что военное и политическое руководство РФ предало их и оставило на убой.

— Предало их руководство. Те, с кем мы имели возможность пообщаться, считают, что их все кинули на убой для непонятных амбиций их президента, они не понимают, за что они воюют, зачем сейчас здесь находятся, зачем был произведен этот финт с типа присоединением Херсонской области и других территорий, если рано или поздно придет момент, когда им придется бежать с этих территорий. Естественно у нас настрой освободить всю территорию. Честно говоря, не ожидал, что будет настолько быстро. Думал, россияне все-таки дадут бой на территории города. Учитывая, что достаточно упорная борьба была все это время, мы с подразделением находились на том участке, для меня это затяжное явление, — сказал он.

Также Илья Зелинский добавил, что теперь ожидает интенсивных обстрелов освобожденных территорий со стороны россиян, поскольку террор населения — это обычная тактика захватчиков.

— Украинская сторона не бомбила Херсон, работала точечно по объектам. По примеру Николаева, я знаю, как будет действовать российская армия. За любые успехи наших ребят на фронте они будут мстить гражданскому населению. Поэтому я очень переживаю за тех людей, которых это коснется, — добавил он.

Напомним, убегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего к утру 12 ноября ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.