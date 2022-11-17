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Россияне продолжают обустройство обороны на разных рубежах, выискивают способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.
В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.
В то же время, применяет и ударные дроны типа Ланцет, Zala. Два именно таких были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач.
Из потерь врага известно о 5 раненых и 3 единицах автобронетехники. Окончательные результаты дознаются.
Ранее николаевский активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал , как украинские защитники освобождали правобережную часть области.
Россияне продолжают обустройство обороны на разных рубежах, выискивают способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.
В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.
В то же время, применяет и ударные дроны типа Ланцет, Zala. Два именно таких были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач.
Из потерь врага известно о 5 раненых и 3 единицах автобронетехники. Окончательные результаты дознаются.
Ранее николаевский активист Илья Зелинский, который сейчас служит в рядах ВСУ на херсонском направлении, рассказал , как украинские защитники освобождали правобережную часть области.