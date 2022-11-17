Во вторник, 15 ноября, Вооруженные силы Украины уничтожили штаб одного из российских подразделений в Мелитополе.

Информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.

«По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», - отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены 2 склаа боеприпасов, две единицы БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Напомним, в Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.