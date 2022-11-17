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Во вторник, 15 ноября, Вооруженные силы Украины уничтожили штаб одного из российских подразделений в Мелитополе.
Информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.
«По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», - отметили украинские военные.
В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены 2 склаа боеприпасов, две единицы БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс С-300.
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
Напомним, в Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.
Во вторник, 15 ноября, Вооруженные силы Украины уничтожили штаб одного из российских подразделений в Мелитополе.
Информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 17 ноября.
«По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», - отметили украинские военные.
В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены 2 склаа боеприпасов, две единицы БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс С-300.
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
Напомним, в Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.