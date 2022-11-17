С усилением штурмовой погоды корабельная группировка россиян в Черном море сократилась до 7 кораблей, угрожающих 4 «Калибрамы».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены 4 «Калибра». Но вполне вероятно выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов», — говорится в сообщении.