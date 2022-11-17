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С усилением штурмовой погоды корабельная группировка россиян в Черном море сократилась до 7 кораблей, угрожающих 4 «Калибрамы».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены 4 «Калибра». Но вполне вероятно выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов», — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.
С усилением штурмовой погоды корабельная группировка россиян в Черном море сократилась до 7 кораблей, угрожающих 4 «Калибрамы».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены 4 «Калибра». Но вполне вероятно выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов», — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.