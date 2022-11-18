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Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.
В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в утренней сводке Генштаба 18 ноября.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения.
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА «Шахед-136».
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.
В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в утренней сводке Генштаба 18 ноября.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения.
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА «Шахед-136».
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.