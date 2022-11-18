В Черновцах демонтировали один из двух памятников российскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести в скором времени.

Об этом сообщает Черновицкий горсовет в Facebook.

«А вы знали, что в Черновцах было два памятника «великому русскому поэту» Пушкину? Именно были, потому что один уже демонтировали. Другой – вопрос времени», – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что в Украине достаточно своих великих художников и героев.

Напомним, в Тернополе был продан памятник советскому самолету — за вырученные средства приобрели три дрона для ВСУ.