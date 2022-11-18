В настоящее время корабельная группировка флота оккупантов состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами «Калибр».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В оперативном командовании напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может произойти очень быстро, как произойдет пуск ракет.

Напомним, в Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ЧИК Вагнера.