В течение суток 18 ноября по всей Украине применяются графики почасовых отключений электроэнергии, кроме того, возможно введение дополнительно аварийных отключений.

Об этом сообщает Укрэнерго.

«Из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и так непростую ситуацию в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики вынуждены использовать ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.

Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.