Служба безопасности продолжает системную борьбу с международной преступностью, угрожающей государственной безопасности Украины. В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

— Задержанным оказался участник международной преступной группировки с Южного Кавказа. Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях, которые совершали с особой жестокостью, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия.

Кроме того, злоумышленник пытался создать на Западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления «налетов» на дома и бизнес местных жителей.

Таким образом, он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и «подняться в статусе» преступной иерархии.

Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его.

В настоящее время решается вопрос применения к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Мероприятия по разоблачению иностранного преступника проводили оперативники СБУ Тернопольской области совместно с Государственной миграционной службой.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности разоблачила «расконсервированного» агента главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.