Министр обороны Алексей Резинков рассказал, что украинские производители разработали также бронежилет специально для защитниц с учетом антропологических особенностей.

Об этом он сообщил в Facebook.

— Все помнят, насколько непростой была ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами в марте и апреле. Согласно данным, которые мне докладывали, на весь киевский гарнизон прошлой зимой официально находился в резерве… один шлем. Стартовать пришлось именно в такой реальности. По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Это при том, что происходит постоянное движение – обеспечиваются новые подразделения, осуществляется замена и т.д. Резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ. На этот результат уже можно опираться, - подчеркнул министр.

Резников отметил, что в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все нужды сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением.

Министр продемонстрировал экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.

— Наши производители не только выполняли заказы для Минобороны, но и экспериментировали, создавали новые образцы, повышали качество. В частности, разработан бронежилет специально для наших защитниц с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения погрузки и т.д. Ему нет аналогов. После завершения цикла испытаний он уйдет в войска. Также сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту. Он легок и надежен. Убежден, что эти продукты могут стать конкурентными на международном рынке, — пояснил он.

По словам Резникова, Минобороны инициировало и обеспечило принятие решения Правительства, значительно упростившее процесс испытания и принятия образцов на вооружение или поставку: «Следующим шагом будет пересмотр всех существующих ОКРов (опытно-конструкторских разработок), чтобы оставить финансирование только тех, которые действительно ориентированы на результат. А также изменение подхода к реализации ОКР. Чтобы они не превращались в бесконечный процесс, который может длиться десятилетием и поддерживаться только потому, что на него уже были потрачены средства, а закрыть – это взять на себя ответственность».

Напомним, что власти Израиля позволили странам-членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, а также профинансировали закупку «стратегических материалов» для Украины.