В октябре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 83,6 пункта, что на 2,4 пункта ниже показателя сентября. Незначительно снизились все составляющие индикатора.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 42,4, что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Индекс экономических ожиданий уменьшился на 2,2 п. и составляет 111 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 130,7 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,7 п. и составляет 187,1 п. девальвационных ожиданий уменьшился на 4,3 п. и составляет 159,4 п.

Напомним, что после массированных российских ракетных атак миллионы людей остались без света в Киеве, Харькове, Житомире, Львове и других городах.