В Бородянке Киевской области завершены восстановительные работы на 42 из 69 многоквартирных домов, разрушенных российскими войсками.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

— В Бородянке в результате боевых действий были повреждены 69 многоквартирных жилых домов. На 42 из них уже установлены окна, кровля или завершены восстановительные работы в полном объеме, – написал Алексей Кулеба.

По его словам, ремонты продолжаются, при этом темпы восстановления увеличены.

Напомним, британский художник Бенкси подтвердил появившееся в городе Бородянка Киевской области авторство граффити.