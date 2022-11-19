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За последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
За минувшие сутки россияне нанесли 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
«Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья», — отмечают в Генштабе.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.
За последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
За минувшие сутки россияне нанесли 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
«Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья», — отмечают в Генштабе.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.