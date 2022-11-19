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Россия в течение 18 ноября на войне в Украине потеряла по меньшей мере 420 своих солдат, 6 танков и 7 бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.
Россия в течение 18 ноября на войне в Украине потеряла по меньшей мере 420 своих солдат, 6 танков и 7 бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.