Россия в течение 18 ноября на войне в Украине потеряла по меньшей мере 420 своих солдат, 6 танков и 7 бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано,

танков ‒ 2885 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.

Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.