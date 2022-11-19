Во временно захваченном Новоайдаре Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских войск, переброшенных с херсонского направления.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

В соседнем Денежниково усилили проверки местных жителей. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение российских войск захватчики потеряли около 50 человек погибшими и ранеными.

«Раздача повесток продолжается в Новопскове. В первую очередь, получают их те мужчины, у которых есть паспорт так называемой «лнр», так как состоят на учете у россиян», — отмечают в ОВА.

Между тем, из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой «лнр», состоящих на учете в соответствующих органах. Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию», отметили в Луганской ОВА.

Напомним, по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.