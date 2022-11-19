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Во временно захваченном Новоайдаре Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских войск, переброшенных с херсонского направления.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
В соседнем Денежниково усилили проверки местных жителей. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение российских войск захватчики потеряли около 50 человек погибшими и ранеными.
«Раздача повесток продолжается в Новопскове. В первую очередь, получают их те мужчины, у которых есть паспорт так называемой «лнр», так как состоят на учете у россиян», — отмечают в ОВА.
Между тем, из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой «лнр», состоящих на учете в соответствующих органах. Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию», отметили в Луганской ОВА.
Напомним, по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.
Во временно захваченном Новоайдаре Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских войск, переброшенных с херсонского направления.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
В соседнем Денежниково усилили проверки местных жителей. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение российских войск захватчики потеряли около 50 человек погибшими и ранеными.
«Раздача повесток продолжается в Новопскове. В первую очередь, получают их те мужчины, у которых есть паспорт так называемой «лнр», так как состоят на учете у россиян», — отмечают в ОВА.
Между тем, из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой «лнр», состоящих на учете в соответствующих органах. Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию», отметили в Луганской ОВА.
Напомним, по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.