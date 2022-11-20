В четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в текущем году отмечен рекордно долгий безморозный период 225 дней.

Средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе – 21 октября, а средняя продолжительность безморозного периода равна 197 дням. Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня.

Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее метеорологическое начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве выпадает на 29 ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега – почти 3,5 метра, а некоторые сугробы возле нее достигают 6 метров.