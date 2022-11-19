Премию Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручили женщинам Украины.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», премию в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.
В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также делают под обстрелами другую работу для победы.
«Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, вдохновившими мир», — сказал Джек Маккейн.
На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, выступившая перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская упомянула, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.
В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец «издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина».
Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.
«Этой премией Галифаксский международный форум безопасности чествует чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна — постоянное напоминание о силе человеческого духа», — говорится в описании премии.
Напомним, николаевский фотограф Артем Гумилевский, автор фотопроекта «Великан», получил медаль победителя премии Global Peace Photo Award 2022.
Премию Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручили женщинам Украины.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», премию в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.
В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также делают под обстрелами другую работу для победы.
«Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, вдохновившими мир», — сказал Джек Маккейн.
На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, выступившая перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская упомянула, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.
В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец «издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина».
Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.
«Этой премией Галифаксский международный форум безопасности чествует чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна — постоянное напоминание о силе человеческого духа», — говорится в описании премии.
Напомним, николаевский фотограф Артем Гумилевский, автор фотопроекта «Великан», получил медаль победителя премии Global Peace Photo Award 2022.