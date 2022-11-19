Премию Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручили женщинам Украины.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», премию в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.

В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также делают под обстрелами другую работу для победы.

«Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, вдохновившими мир», — сказал Джек Маккейн.

На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, выступившая перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская упомянула, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.

В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец «издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина».

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

«Этой премией Галифаксский международный форум безопасности чествует чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна — постоянное напоминание о силе человеческого духа», — говорится в описании премии.

Напомним, николаевский фотограф Артем Гумилевский, автор фотопроекта «Великан», получил медаль победителя премии Global Peace Photo Award 2022.