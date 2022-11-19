Украинский виртуальный банк Monobank предупредил о приостановке ряда сервисов в ночь на воскресенье из-за подготовки к работе в условиях полного блекаута.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

«Готовим системы для работоспособности при полном блекауте, поэтому сегодня ночью с 00:30 до 05:00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах. В настоящее время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочок. Также с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по карточкам (платежи, пополнения, переводы). Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными», — говорится в сообщении.