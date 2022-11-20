Николаев получил два автомобиля скорой медицинской помощи марки Renault и самосвал от Ассоциации «Нарбонна-Украина».

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

– Еще один многофункциональный автомобиль Renault мы получили от Совета департамента Арьеж. Кареты скорой мы уже передали в Городскую больницу №1. Это заведение сможет их использовать для оказания паллиативной помощи жителям города на дому, — отметил Александр Сенкевич.

Самосвал Renault Master и автомобиль в своей работе будут использовать коммунальные предприятия города.

Также Ассоциация «Нарбонна-Украина» передала Николаеву 180 паллет с разнообразным оборудованием, медикаментами, инструментами, теплой одеждой и продуктами питания.

Мэр Александр Сенкевич поблагодарил за помощь Николаева и поддержку Украины во время войны.

Напомним, что Николаев может получить 311 миллионов гривен государственной субвенции на развитие городской инфраструктуры. Если городской совет не успеет принять эту субвенцию до 25 ноября, город потеряет эти средства.