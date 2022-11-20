|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|07:01
|Захід сонця:
|16:13
|Температура завтра:
|+16 C°
|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|07:19
|Захід сонця
|16:07
|Температура завтра:
|0 C°
Завтра, 21 ноября, в День достоинства и свободы состоится международный флешмоб «Желтая лента».
Организаторы акции призывают украинцев и весь мир увязать желтую ленту, чтобы поддержать сопротивление россиянам на временно оккупированных территориях.
Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищению и пыткам активисты движения общественного сопротивления «Желтая лента» продолжают подпольный протест оккупантам. На улицах городов появляются проукраинские плакаты и граффити, на заборах и деревьях связывают желтые ленты как символ сопротивления русской оккупации.
Как присоединиться к флешмобу?
Напомним, во время оккупации активисту движения «Желтая лента» в Херсоне маркировали здания, которые россияне планировали использовать для псевдореферендума.
Завтра, 21 ноября, в День достоинства и свободы состоится международный флешмоб «Желтая лента».
Организаторы акции призывают украинцев и весь мир увязать желтую ленту, чтобы поддержать сопротивление россиянам на временно оккупированных территориях.
Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищению и пыткам активисты движения общественного сопротивления «Желтая лента» продолжают подпольный протест оккупантам. На улицах городов появляются проукраинские плакаты и граффити, на заборах и деревьях связывают желтые ленты как символ сопротивления русской оккупации.
Как присоединиться к флешмобу?
Напомним, во время оккупации активисту движения «Желтая лента» в Херсоне маркировали здания, которые россияне планировали использовать для псевдореферендума.