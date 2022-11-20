Завтра, 21 ноября, в День достоинства и свободы состоится международный флешмоб «Желтая лента».

Организаторы акции призывают украинцев и весь мир увязать желтую ленту, чтобы поддержать сопротивление россиянам на временно оккупированных территориях.

Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищению и пыткам активисты движения общественного сопротивления «Желтая лента» продолжают подпольный протест оккупантам. На улицах городов появляются проукраинские плакаты и граффити, на заборах и деревьях связывают желтые ленты как символ сопротивления русской оккупации.

Как присоединиться к флешмобу?

21 ноября свяжите желтую ленту;

Сделайте с ней фото или видео;

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Напомним, во время оккупации активисту движения «Желтая лента» в Херсоне маркировали здания, которые россияне планировали использовать для псевдореферендума.