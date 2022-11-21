Российские военные становятся уязвимее в районе Сватового Луганской области.

При этом командование хочет сохранить контроль над городом, сообщает британская разведка.

В последние семь дней вокруг Сватового продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, которые, вероятно, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными резервистами.

«Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, более уязвимым оперативным флангом российских войск», — сообщают в разведке.

Также отмечается, что российские лидеры, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет, поскольку он достаточно крупный город в Луганской области.

При этом командирам, вероятно, достаточно тяжело поддерживать надежную оборону. Они также пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка.

Разведка добавляет, что как оборонительная, так и наступательная способность России продолжают сдерживаться из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Напомним, за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.