Российские оккупанты продолжают переселять местных жителей Луганской области.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

— Жителів Біловодська росіяни вивозять до Луганська, у Довжанську на черзі закриття ще двох шахт, окупаційна влада знайшла «аргументи» щодо неготовності Лисичанська до зими, —йдеться в повідомленні.

Также отмечается, что в Лисичанске люди встретили морозы без коммуникаций.

— К лучшей жизни готовятся и жители Довжанска. Точнее, в подавляющем большинстве женщины. Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование из шахт вывозят в красноярский край. Готовятся к закрытию шахты «красный партизан» и «харьковская», — отметили в ОГА.

Напомним, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.