Россия с начала войны потеряла 84 600 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.
Россия с начала войны потеряла 84 600 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.