Россия с начала войны потеряла 84 600 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили:

личного состава - около 84 600 (+390) человек ликвидировано,

танков - 2892 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Напомним, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.