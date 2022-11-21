На Купянском направлении в Харьковской области российские захватчики постоянно пытаются отразить утраченные позиции.

Об этом сказал в эфире телемарафона «Единые новости» начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— Наши ВСУ ведут активные боевые действия на Купянском направлении, где враг постоянно пытается контратаковать и отразить утраченные им ранее позиции, — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что на Харьковщине постоянно подвергаются враждебным обстрелам населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Изюмского районов.

Напомним, что в оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области вспыхнула нефтебаза. Причиной послужило «попадание взрывоопасного предмета».