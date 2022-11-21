В освобожденной Снигиревке Николаевской области с 21 ноября вводят комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.

Об этом сообщает глава военной администрации Ивана Кухта.

— Согласно моему распоряжению на территории Снигиревского городского территориального общества введен комендантский час. Она будет действовать с 21 ноября 2022 года в населенных пунктах на территории общины с 18 часов 00 минут до 07 часов 00 минут, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Снигиревке полицейские увеличивают свое присутствие и фиксируют преступления россиян.

В Снигиревке продолжаются стабилизационные меры, до сих пор сохраняется минная опасность, взрывотехники расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов, как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.