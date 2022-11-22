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В деоккупированной Снегиревке Николаевской области вновь открылось полицейское отделение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ - уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.
— Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные, — отметил начальник ГУНП в Николаевской. области Сергей Шайхет.
Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.
Напомним, что в освобожденной Снегиревке Николаевской области с 21 ноября вводят комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.
В деоккупированной Снегиревке Николаевской области вновь открылось полицейское отделение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ - уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.
— Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные, — отметил начальник ГУНП в Николаевской. области Сергей Шайхет.
Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.
Напомним, что в освобожденной Снегиревке Николаевской области с 21 ноября вводят комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.