Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предполагает, что ВСУ смогут дать «положительные новости» из Луганского направления, когда начнутся морозы.

Об этом он написал в Telegram.

«Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала жестче и выдерживала технику. Я думаю, что вооруженные силы Украины смогут дать нам новые положительные новости по Луганской области», — заявил он.

Кроме того, по словам Сергея Гайдая, украинские военные постепенно продвигаются в районах Сватового и Кременной. В этих направлениях инициатива на стороне ВСУ.

«Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянам идти в наступление по технике», — отметил глава Луганской ОВА.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести" «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».