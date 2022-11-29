В Николаевской области за минувшие сутки повреждены 45 гражданских объектов. В общей сложности их уже более 13,7 тысяч

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА.

По состоянию на 29 ноября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 тысяч 741 гражданский объект. Из них: объекты жилищного фонда – 8861; медицинские учреждения – 92; учебные заведения – 388; заведения культуры – 184; объекты промышленных предприятий – 189; объекты жизнеобеспечения: газо – 1014, электро – 825, водо – 30, теплоснабжение – 96; другие не военные объекты – 2062 год.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 6368 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 87 населенных пунктах (в четырех – частично) Баштанского и Николаевского районов.

За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 10 раз для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов, изъято 24 ВНП.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.