Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о пыточной, которую оккупанты разместили в отделении полиции.

Об этом Иван Кухта рассказал в интервью на телеканале НИС-ТВ.

— В Снегиревский райотдел полиции они доставляли наших ребят из территориальной обороны, бывших АТОвцев. Там их допрашивали. Потом доставляли их в Херсон, Скадовск, Каховку, — отметил он.

Также известно о пропавших мужчинах из Гороховской и Широковской громад, некоторые считаются пропавшими, некоторых нашли мертвыми.

— Есть разная информация. Есть ребята из Гороховской громады. Там охотники были взяты в плен, несколько ребят вернулись. Остальных найти не можем. По Широковской территориальной громаде нашли трех замученных, местные показали, где ребята были замучены, — рассказал Иван Кухта.

Глава Снигиревской городской военной администрации отмечает, что пока вся территория Снигиревщины не обследована, ведь пока там сотрудники ГСЧС занимаются разминированием. Он не исключает, что на этих территориях могут находиться захоронения замученных оккупантами местных.

Ранее Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снегиревщине усложнена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.