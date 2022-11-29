В «Пунктах незламності» по всей стране установят терминалы спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью Интерфакс-Украина.

— Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над «Пунктами незламності» по всей стране. И там тоже впоследствии будут Starlink, - отметил министр.

Он также сообщил, что в уволенном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Дальше такие точки Wi-Fi будут созданы в области.

Михаил Федоров подчеркнул, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.

Напомним, украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, которые из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.