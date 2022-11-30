В эту субботу, 3 декабря 2022 года, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы приглашает всех желающих абитуриентов 2023 года, старшеклассников, родителей на специальные мастер-классы от лучших выпускников и представителей специальностей Могилянки.
Так, можно погрузиться в водоворот самых топовых и актуальных профессий, которые предлагает ЧНУ имени Петра Могилы, сообщает медиацентр университета.
Мастер-классы разделены на две секции: первая – в 10:30, вторая – в 12:00.
В рамках первой секции можете выбрать тему и наиболее импонирующий факультет:
Среди предлагаемых занятий в рамках второй секции можно выбрать наиболее привлекательную для вас:
Встречи будут проходить с помощью онлайновой платформы ZOOM.
Для лучшего общения и последующей коммуникации следует зарегистрироваться для участия в мастер-классах.
Приглашение на онлайновую встречу каждый участник получит по своему электронному адресу. Также следить за новостями университета можно на официальном сайте ЧНУ имени Петра Могилы.
Напоминаем, что в прошлую субботу, 26 ноября, в Могилянке прошел Профориентационный марафон твоих перспектив, в котором выдающиеся выпускники университета поделились историями собственного успеха. Полный выпуск марафона можно просмотреть по ссылке.
В эту субботу, 3 декабря 2022 года, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы приглашает всех желающих абитуриентов 2023 года, старшеклассников, родителей на специальные мастер-классы от лучших выпускников и представителей специальностей Могилянки.
Так, можно погрузиться в водоворот самых топовых и актуальных профессий, которые предлагает ЧНУ имени Петра Могилы, сообщает медиацентр университета.
Мастер-классы разделены на две секции: первая – в 10:30, вторая – в 12:00.
В рамках первой секции можете выбрать тему и наиболее импонирующий факультет:
Среди предлагаемых занятий в рамках второй секции можно выбрать наиболее привлекательную для вас:
Встречи будут проходить с помощью онлайновой платформы ZOOM.
Для лучшего общения и последующей коммуникации следует зарегистрироваться для участия в мастер-классах.
Приглашение на онлайновую встречу каждый участник получит по своему электронному адресу. Также следить за новостями университета можно на официальном сайте ЧНУ имени Петра Могилы.
Напоминаем, что в прошлую субботу, 26 ноября, в Могилянке прошел Профориентационный марафон твоих перспектив, в котором выдающиеся выпускники университета поделились историями собственного успеха. Полный выпуск марафона можно просмотреть по ссылке.