В эту субботу, 3 декабря 2022 года, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы приглашает всех желающих абитуриентов 2023 года, старшеклассников, родителей на специальные мастер-классы от лучших выпускников и представителей специальностей Могилянки.

Так, можно погрузиться в водоворот самых топовых и актуальных профессий, которые предлагает ЧНУ имени Петра Могилы, сообщает медиацентр университета.

Мастер-классы разделены на две секции: первая – в 10:30, вторая – в 12:00.

В рамках первой секции можете выбрать тему и наиболее импонирующий факультет:

Факультет филологии: Ты это сможешь! (спикеры: А. Карауланова, Д. Левицкая);

Факультет экономических наук: «Как организовать собственный маленький бизнес» (спикер: Л. Евчук);

Факультет экономических наук: «Как финансисту построить успешную карьеру: советы банкира» (спикер: Г. Фарапонов);

Факультет экономических наук: «Успешный менеджер» (спикеры: Л. Дранус, К. Нетудихата);

Юридический факультет: «Жизнь юриста без украшений» (спикер: В. Белан);

Факультет политических наук: Fake News (спикер: Р. Базик), а также Манипуляция в фото (спикер: А. Чулкова);

Факультет политических наук: «Ключ от исторической сокровищницы» (спикеры: Ю. Кременская, Н. Захарченко);

Факультет компьютерных наук: «Увлекательное программирование» (спикер: Е. Давыденко);

Учебно-научный институт публичного управления и администрирования: «Будь управленцем нового времени» (спикер: А. Шульга);

Факультет физического воспитания и спорта: «Твое тело – твой ресурс: лайфхаки от спортсменов и реабилитологов» (спикеры: А. Петренко, А. Дроботун);

Медицинский институт: «Перезагрузка»/психологическое занятие (спикер: Н. Хандобина);

Медицинский институт: «Фармацевтическая викторина» (спикер: М. Оглоблина)

Среди предлагаемых занятий в рамках второй секции можно выбрать наиболее привлекательную для вас:

Факультет экономических наук: «Как безопасно брать кредит» (спикер: Л. Евчук);

Факультет экономических наук: «Как стать профессионалом современного бизнеса» (спикеры: Н. Руденко, А. Колеватова);

Факультет экономических наук: «Перспективы использования современных технологий при выполнении геодезических работ в землеустройстве» (спикер: М. Липчук);

Учебно-научный институт публичного управления и администрирования: вебквест «Социальная работа - Лига лучших» (спикер: А. Файчук);

Факультет политических наук: «Представь Украину международному сообществу» (спикер: А. Билоконь);

Факультет политических наук: «Пропагандистские коммуникации и их особенности во время войны» (спикеры: А. Фесенко, Б. Бондарец);

Факультет политических наук: «Виртуализация политики: тенденции и перспективы» (спикер: О. Санин);

Факультет компьютерных наук: «Виртуализация реальности» (спикер: Б. Салтовский);

Медицинский институт: интерактивный квест «Экологическая ориентировка на местности» (спикер: Д. Черненко);

Медицинский институт: «Современные технологии преподавания клинической анатомии» (спикер: И. Гаврилюк).

Встречи будут проходить с помощью онлайновой платформы ZOOM.

Для лучшего общения и последующей коммуникации следует зарегистрироваться для участия в мастер-классах.

Приглашение на онлайновую встречу каждый участник получит по своему электронному адресу. Также следить за новостями университета можно на официальном сайте ЧНУ имени Петра Могилы.

Напоминаем, что в прошлую субботу, 26 ноября, в Могилянке прошел Профориентационный марафон твоих перспектив, в котором выдающиеся выпускники университета поделились историями собственного успеха. Полный выпуск марафона можно просмотреть по ссылке.