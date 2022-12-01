В течение недели аварийного отключения электроэнергии, с 23 по 30 ноября, в Украине снизился уровень преступности.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

— С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов. Есть результаты. Количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей, — отметил он.

Глава полиции отметил, что количество сообщений о мошенничествах уменьшилось на 24%, угон транспортных средств — на 23%, кражи — на 7%, ограбление — на 3%.

Также было зафиксировано на 13% меньше ДТП и на 22% меньше аварий, в которых травмировались люди.

Смерти на дорогах за неделю блекауты стало меньше на 5%.

Напомним, Минэнерго поручило провести внеплановые проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии.