Николаевский спасатель Владимир с 25 февраля 2022 выполняет боевые задания в составе одной из бригад территориальной обороны. На шестое декабря его подразделение защищает Николаевщину.

О своих военных буднях Владимир рассказал корреспондентам Суспільного.

До полномасштабной войны мужчина работал спасателем в структуре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Говорит, что записался в терроборону 25 февраля, дальше первые боевые задачи.

— На первой неделе мы в количестве 100 человек выдвинулись на охрану правительственного квартала. Было по автомату, которые нам выдало государство. И на компанию из пяти человек было несколько ящиков коктейлей Молотова, с которыми мы думали, что будем останавливать российские танки, – говорит Владимир.

Находившихся в Николаеве родных попросил уехать из города. Военный говорит, что волновался и не хотел, чтобы они увидели ужасы войны.

– Жена долго не хотела уезжать, не хотела оставлять меня здесь. Но я настоял. И они с сыном поехали в другой город к западу Украины, — говорит Владимир.

На фронте Владимир – пехотинец и боевой медик.

— Семь дней в неделю мы находимся на своем боевом дежурстве. Текущие задачи выполняем по наблюдению. Централизованно выезжаем на какие-то учения, стрельбы, – говорит Владимир.

В полевых условиях боец уже более семи месяцев. Во время службы Владимир получил псевдо «Викинг».

- Я был капитаном команды и президентом Федерации американского футбола. Команда называлась Викинги, и так дали мне. И татуировки у меня в скандинавском стиле, – рассказал Владимир.

Вместе с военным на позициях – кот.

– Завел себе кота, можно сказать. Живёт рядом со мной. Назвал его « Турникет». Спит со мной, греет меня. Всевозможных зверей хватает на позициях. Просто кошка привела где-то штук пять, одного себе взял, — говорит военный.

Муж говорит, что до начала вторжения не проходил службу, но защищать страну – его обязанность.

- Почему украинцы победят? У нас нет иного выхода. Это наша земля, наша страна. Здесь живут наши семьи, здесь нам нужно будет воспитывать своих детей, – добавляет Владимир.

Напомним, что во вторник, 6 января, Украина вернула домой тела 49 погибших военнослужащих.